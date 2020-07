Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait déterminé pour la succession de Deschamps !

Publié le 18 juillet 2020 à 9h00 par B.C.

Alors qu'il vient de remporter la Liga avec le Real Madrid, Zinedine Zidane devrait sauf énorme surprise rester chez les Merengue la saison prochaine. Mais à moyen terme, l'entraîneur tricolore se verrait prendre la succession de Didier Deschamps chez les Bleus...

De retour au Real Madrid en 2019, Zinedine Zidane a réussi sa mission. Le club espagnol a décroché un 34e sacre en championnat, permettant à l'entraîneur français de remporter son onzième titre sur le banc merengue. De quoi le faire entrer encore un peu plus dans l'histoire. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid, Zinedine Zidane va donc selon toute vraisemblance rester au moins une saison supplémentaire dans la capitale espagnole alors que son avenir était incertain il y a quelques mois, lorsque son équipe traversait une petite zone de turbulence. Mais cela n'empêcherait pas Zizou de se projeter dans l'avenir.

« Il veut être sélectionneur des Bleus »