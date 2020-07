Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après le cas Arthur, le Barça aurait pris une grande décision !

Publié le 18 juillet 2020 à 7h00 par Th.B.

Ayant réalisé une opération avec la Juventus pour un échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic, le FC Barcelone regretterait le timing de cette transaction qui a eu des effets néfastes sur l’aspect sportif. Le Barça aurait décidé de mettre les négociations pour les ventes en stand-by.

Fin juin, juste avant que l’exercice financier de la saison ne touche à sa fin, le FC Barcelone et la Juventus se sont mis d’accord pour les transferts d’Arthur Melo à la Vieille Dame et de Miralem Pjanic au Barça . À la suite d’un gros imbroglio alors qu’Arthur avait assuré vouloir poursuivre au club culé, le Brésilien a finalement accepté de rejoindre les Bianconeri . Tout ce remue-ménage pourrait avoir déstabilisé le FC Barcelone dans la course au titre de la Liga. Dans le même temps, le Barça effectuait des contre-performances et perdait du terrain jusqu’à ce que le Real Madrid ne soit officiellement sacré champion jeudi soir après la défaite du FC Barcelone face à Osasuna. ESPN a mis la lumière sur ladite déstabilisation en s’appuyant sur des sources proches du dossier Arthur.

