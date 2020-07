Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a demandé des renseignements à Jean-Michel Aulas…

Publié le 18 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

Avec le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, Leonardo cherche un nouvel arrière droit pour le PSG. De quoi amener le directeur sportif brésilien à enclencher des discussions avec un certain Jean-Michel Aulas.

Cet été, plusieurs recrues sont attendues au PSG. Leonardo a ainsi du pain sur la planche pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel et pallier les départs. C’est notamment le cas dans le couloir droit de la défense. Avec le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund et ne comptant pas vraiment sur Colin Dagba, le Brésilien cherche du sang neuf à ce poste. Plusieurs noms ont déjà été évoqués pour venir combler ce manque à l’instar d’Adam Marusic (Lazio), Hamari Traoré (Rennes) ou encore Timothy Castagne (Atalanta). De même, ces derniers jours, le dossier Léo Dubois a pris de l’ampleur et Leonardo aurait bien avancé certains pions pour le joueur de l’OL.

Des discussions Leonardo-Aulas ?