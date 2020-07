Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Sergio Ramos est réglé !

Publié le 18 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

Après la victoire du Real Madrid contre Villarreal (2-1), synonyme de titre en Liga, Florentino Pérez et Zinedine Zidane ont directement interpellé Sergio Ramos pour son avenir alors que son contrat prend fin en juin 2021.

« Quoi que veuille le président, je suis ravi, j’aimerais terminer ma carrière ici. Je ne pense pas qu’il y aura de problèmes de ma part ou de celle du président ». Après le nouveau sacre obtenu par le Real Madrid en Liga, Sergio Ramos, dont le contrat prend fin en juin 2021, a fait le point sur son avenir. Et cela tombe bien puisque Florentino Pérez semble sur la même longueur d'onde. « Je suis sûr que Ramos terminera sa carrière au Real Madrid. Même si nous en parlons, cela ne changera pas, alors que tout le monde reste tranquille. Il est plus qu’un capitaine. Il a dirigé l’équipe avec un formidable leadership », assure le président du Real Madrid.

Le Real se mobilise pour Sergio Ramos