Mercato - OM : Ajroudi compte bien attirer des stars à l’OM !

Publié le 18 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Après avoir fait part de son rêve d’attirer Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo à l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi a confirmé son souhait de faire venir des stars sur la Canebière.

Du côté de l’OM, le feuilleton du rachat est encore loin d’avoir livré son verdict. Actuellement à la tête du club phocéen, Frank McCourt persiste à dire qu’il n’a pas l’intention de vendre. En revanche, de l’autre côté, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi semblent vraiment intéressés et ont même de grosses ambitions. L’homme d’affaires franco-tunisien n’avait d’ailleurs pas hésité à souffler les noms de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo dernièrement au moment d’évoquer ses rêves pour son OM. Et si Ayachi venait à débarquer à la tête du club phocéen, il a bien l’intention de frapper de gros coups sur le marché des transferts.

« On veut rêver »