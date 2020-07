Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi ne compte pas se laisser faire face à McCourt !

Publié le 18 juillet 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Frank McCourt ne cesse de démentir ses velléités de vente, Mohamed Ayachi Ajroudi répond au Bostonien.

Lassé des déclarations régulières de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, la porte-parole de Frank McCourt a multiplié les démentis et confirme la colère de l'actuelle propriétaire de l'OM : « Il n'y a aucune offre, aucun contact, aucune discussion de quelque nature. Le club n'est pas à vendre, il faudrait maintenant que la plaisanterie cesse. Cela ressemble à une campagne de déstabilisation . » Mais cela ne semble pas refroidir Mohamed Ayachi Ajroudi qui en a rajouté une couche et répond au clan McCourt.

Ajroudi répond au clan McCourt