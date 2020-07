Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste en Ligue 1 à oublier pour Leonardo ?

Publié le 18 juillet 2020 à 10h45 par B.C.

Alors que Leonardo aurait réactivé la piste Gabriel pour la succession de Thiago Silva, le Brésilien du LOSC devrait, comme indiqué par le 10 Sport, rejoindre le Napoli.

Désireux de remplacer Thiago Silva, Leonardo multiplie les pistes afin de remplir sa mission durant le mercato estival. Comme vous l'avait annoncé en exclusivité le 10 Sport en février, le PSG a coché le nom de Gabriel après sa bonne saison au LOSC. Si ce dossier semblait depuis avoir été écarté par le club de la capitale, Sky Sports a révélé ce vendredi que cette piste était toujours d'actualité dans la capitale. Pisté par Everton et le Napoli, Gabriel pourrait donc avoir la possibilité de rester en Ligue 1 s'il rejoignait le PSG cet été. Néanmoins, ce n'est pas l'issue qui se dessinerait.

Malgré le PSG, Gabriel se dirige toujours vers Naples