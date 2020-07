Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait tranché pour cette pépite !

Publié le 18 juillet 2020 à 7h45 par D.M.

Le PSG fonderait de solides espoirs sur Arnaud Kalimuendo et aurait repoussé une offre de prêt pour son jeune attaquant. Le joueur pourrait connaitre ses premières minutes de jeu en Ligue 1 la saison prochaine.

« Je ne suis pas trop adepte des prêts, j'espère que le club lui fera confiance pour progresser. Il y a des détails à régler, mais il n'y a pas de souci sur ce point, on va avancer avec le club (…) Nous, notre logique, c'est qu'Arnaud a le potentiel pour rester longtemps à Paris, s'imposer dans son club formateur et y faire carrière » déclarait ce mardi le père d’Arnaud Kalimuendo dans les colonnes du Parisien . L’attaquant de 18 ans souhaite, pour l’instant, poursuivre sa carrière au PSG malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Entraîneur du Havre, Paul Le Guen a d'ailleurs indiqué ce jeudi qu’il avait essayé d’attirer Arnaud Kalimuendo : « Cela fait un mois que j’ai appelé Leonardo, mais il m’a dit qu’il comptait le garder. J’ai perdu espoir de le récupérer. »

Le PSG a refusé de prêter Kalimuendo

Sur son compte Twitter , Loïc Tanzi indique en effet que le PSG aurait bloqué un prêt de son jeune attaquant. Le club parisien ne voudrait pas se séparer d’Arnaud Kalimuendo qui pourrait bien prendre du galon la saison prochaine et connaitre ses premières minutes en Ligue 1. D’autant plus que le PSG a enregistré le départ d’Edinson Cavani et qu’Eric Maxim Choupo-Moting devrait également quitter la capitale cet été.