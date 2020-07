Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo relance une piste en Ligue 1 pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 17 juillet 2020 à 19h15 par La rédaction

Auteur d’une très bonne saison sous les couleurs du LOSC, Gabriel Magalhães a attiré l’attention de nombreux clubs dont le Paris Saint-Germain. L’arrivée du club de la capitale dans ce dossier aurait d’ailleurs bousculé les plans du défenseur lillois...

Il y a quelques jours, Gabriel Magalhaes avait évoqué son avenir : « Les deux sont de bons championnats. (La Serie A et la Premier League) Je parle beaucoup à Luis Campos pour voir où c'est le mieux pour moi car lui a beaucoup d'expérience. Je parle aussi avec mes agents, avec Gérard Lopez, avec José Fonte. » Désireux de pallier le départ de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi dans une moindre mesure, Leonardo songerait à recruter Gabriel Magalhães comme vous l’avait révélé Le 10 Sport en février dernier. Annoncé avec insistance sur le départ et du côté du Napoli ces dernières semaines, le défenseur lillois serait toutefois très sensible à l’intérêt du club parisien...

Gabriel bousculé par l’arrivée du PSG ?