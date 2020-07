Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur de l'écurie Mendes souhaiteriez-vous voir au PSG ?

Publié le 18 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport, Leonardo échange régulièrement avec le célèbre agent Jorge Mendes. Le Portugais s'occupe de nombreux joueurs, mais selon vous, vers qui devrait se tourner le directeur sportif du PSG ?

Après avoir vu partir Edinson Cavani, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le PSG s'apprête à perdre Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting, tous en fin de contrat. Le club de la capitale sera donc dans l'obligation de se montrer actif durant l'été s'il veut disposer d'un groupe compétitif la saison prochaine, incitant Leonardo à multiplier les échanges avec les agents. Alors que le directeur sportif du PSG échange déjà très régulièrement avec Mateja Kezman, qui s'occupe des intérêts de Sergej Milinkovic-Savic, comme vous l'a révélé le 10 Sport, l'Italo-brésilien est également en contact fréquent avec le célèbre agent Jorge Mendes selon nos informations. Les sujets du PSG sont nombreux puisque le club recherche un latéral gauche, un latéral droit, un renfort dans l’axe, deux milieux du terrain et un attaquant de pointe. Ce rapprochement entre les deux hommes pourrait donc être décisif en vue du mercato estival.

Vers qui pourrait se tourner Leonardo ?