Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair du nouveau Milinkovic-Savic !

Publié le 18 juillet 2020 à 18h45 par A.C.

Dominik Szoboszlai, milieu du RB Salzbourg suivi notamment par le Paris Saint-Germain, s’est exprimé au sujet de son avenir.

Pour cet été, Leonardo souhaite recruter un ou plusieurs milieux au Paris Saint-Germain. Selon nos informations, la grande priorité est Sergej Milinkovic-Savic, mais la Lazio est dure en négociations. Ainsi, le directeur sportif du PSG a activé d’autres pistes en parallèle. Cela concernerait notamment Dominik Szoboszlai, qui joue au RB Salzbourg et qui est annoncé comme l’une des grandes stars européennes de demain. Le joueur de 19 ans semble toutefois toujours plus proche du Milan AC, à en croire la presse italienne, avec Ralf Rangnick qui en aurait fait sa priorité.

« Je me vois en Liga ou en Serie A »