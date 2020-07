Foot - Mercato - OM

Mercato - PSG : Cette piste de Villas-Boas entrouvre la porte à... Guardiola !

Publié le 18 juillet 2020 à 17h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Michael Cuisance figure sur les tablettes de l'OM, du Stade Rennais et du FC Metz. Interrogé sur son transfert avorté à Manchester City, le milieu de terrain du Bayern a confié qu'il n'était pas impossible qu'il retrouve Pep Guardiola à l'avenir.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, André Villas-Boas a relancé le dossier Michael Cuisance. Lors de son passage à l'OM, Andoni Zubizarreta a approché l'entourage du joueur pour le recruter. Toutefois, le directeur sportif espagnol n'est pas parvenu à mener à bien ce dossier. Malgré cet échec et le départ d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas veut tenter sa chance cet été. Au même titre que le Stade Rennais et le FC Metz, qui sont également sur les traces de Michael Cuisance. Alors qu'il aurait pu passer par Manchester City lors de sa carrière, le milieu de terrain du Bayern a entrouvert la porte à Pep Guardiola pour plus tard.

«Peut-être que je retrouvai Pep Guardiola un jour»