Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cuisance répond à l'interêt de Villas-Boas !

Publié le 18 juillet 2020 à 9h15 par A.D.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'OM est à la lutte avec le Stade Rennais et le FC Metz pour Michael Cuisance. Interrogé sur l'intérêt du club phocéen, la pépite de 20 ans a expliqué qu'elle était concentrée sur le Bayern.

Lors de son passage à l'OM, Andoni Zubizarreta voulait recruter Michael Cuisance. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé, le directeur sportif espagnol a approché le clan du joueur pour tenter de l'attirer vers Marseille, sans succès. Malgré le départ d'Andoni Zubizarreta, l'OM - et André Villas-Boas en particulier - s'intéresse toujours de près à Michael Cuisance. Toutefois, il n'est pas le seul club français sur ses traces. En effet, selon nos informations du 28 juin, le Stade Rennais et le FC Metz songent également à recruter le milieu de terrain du Bayern. Malgré tout, la pépite de 20 ans ne semble pas vouloir migrer vers la France, et en particulier vers l'OM. Dans les colonnes de L'Equipe de ce samedi matin, Michael Cuisance a clairement expliqué qu'il ne pensait qu'au Bayern.

«Je reste focus sur mon projet au Bayern»