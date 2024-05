Gasset : La punchline qui en dit long sur l’OM !

Thomas Bourseau

La magie de la Ligue Europa a quitté le vestiaire de l’OM jeudi soir au Gewiss Stadium de Bergame. Face à l’Atalanta dans le cadre de la demi-finale retour, le groupe du club phocéen a été surclassé par les hommes de Gian Piero Gasperini. De quoi inspirer Jean-Louis Gasset qui n’a pas dissimulé l’importance de cet échec.

La Ligue Europa était le dernier espoir de titre pour l’Olympique de Marseille. Comme c’est le cas depuis 2012 et le sacre des hommes de Didier Deschamps à l’époque en Coupe de la Ligue, l’OM boucle une nouvelle saison blanche. Et ce, malgré l’atmosphère bouillante qui entourait les joueurs de Jean-Louis Gasset pendant cette phase à élimination directe de Ligue Europa.

«Au Vélodrome, on est des tigres, à l’extérieur on est des chats»

Malgré des belles soirées européennes face au Shakhtar Donetsk, Villarreal et le Benfica Lisbonne, et plus particulièrement à l’Orange Vélodrome, l’OM a vu son périple s’arrêter aux portes de la finale. Après un nul concédé la semaine dernière malgré de belles occasions en seconde période (1-1), l’Olympique de Marseille a été corrigé au Gewiss Stadium à Bergame face à l’Atalanta de Gian Piero Gasperini (3-0). Au micro de Canal+ , Jean-Louis Gasset n’a pas caché sa déception en lâchant d’ailleurs une punchline sur les déboires de l’OM à l’extérieur. « C’est l’histoire de cette saison. Au Vélodrome, on est des tigres, à l’extérieur on est des chats ».

«Je pensais que pour une demi-finale on serait à la hauteur de l’événement»