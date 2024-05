OM : Thauvin lâche une confidence sur le clan Gasset !

La rédaction

La saison de l’Olympique de Marseille peut prendre une tout autre dimension. Ce jeudi soir, l’OM se déplace sur le terrain de l’Atalanta Bergame, avec pour enjeu une qualification pour la finale de la Ligue Europa. À quelques heures du choc, Florian Thauvin, ancien Marseillais, a livré quelques confidences sur son ancien club, et notamment l’adjoint de Jean-Louis Gasset.

Qui de l’Olympique de Marseille ou de l’Atalanta Bergame rejoindra la finale de la Ligue Europa ? La réponse sera connue dans quelques heures. En attendant, nombreux sont les observateurs à livrer leurs impressions sur ce choc. Parmi eux, Florian Thauvin. L’ancien joueur de l’OM évolue aujourd’hui du côté de l’Udinese et connaît donc bien l’Atalanta. Dans un entretien accordé à l’Équipe , il a livré une anecdote amusante sur ses jeunes années à Bastia, à l’époque où Ghislain Printant, adjoint de Jean-Louis Gasset, était directeur du centre de formation.

« Un homme exceptionnel »

Sûrement impatient de voir ses anciens coéquipiers fouler la pelouse ce soir, Florian Thauvin s’est confié sur Ghislain Printant, actuel adjoint de Jean-Louis Gasset à l’OM. Et l’ancien international français (10 sélections, 1 but) semble en garder un excellent souvenir : « Un homme exceptionnel. Quand il était directeur du centre de formation de Bastia, j'avais 18 ans, et j'évoluais avec la réserve ou les moins de 19, je ronchonnais. Alors, tous les lundis, il me prenait dans son bureau : "T'as fait quoi ce week-end ?" Il me rentrait dedans. Après six mois, j'ai commencé à enchaîner les perfs, et c'est moi qui allais dans son bureau pour le brancher ! »

Un retour en Europe bénéfique

En juillet 2021, Florian Thauvin avait décidé de quitter l’Olympique de Marseille pour rallier les Tigres, et rejoindre son ancien coéquipier André-Pierre Gignac, qui avait rejoint l’équipe mexicaine en 2015. Si tout n’a pas été rose en Amérique latine, le come-back de l’attaquant de 31 ans en Europe semble lui faire le plus grand bien. Cette saison, Florian Thauvin a disputé 31 rencontres de Serie A avec l’Udinese, démarrant dans le onze titulaire à 19 reprises.