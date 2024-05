Un cadre de l’OM se confie sur son calvaire

Jean de Teyssière

L'OM a perdu son capitaine et l'un de ses meilleurs joueurs en novembre dernier, Valentin Rongier. Le milieu de terrain de l'OM s'est fracturé la rotule et sa saison est terminée alors qu'il était censé reprendre en février dernier. Rongier a notamment ironisé de cette blessure avec son ancien coéquipier, Bouna Sarr.

La saison de Valentin Rongier est un véritable calvaire. Le milieu de terrain de l'OM, durant le match face au LOSC en novembre dernier se blesse gravement mais termine quand même le match. Plus tard, le verdict tombe : il est victime d'une fracture de la rotule du genou gauche. Mais alors qu'il devait reprendre le chemin de la compétition en début d'année, rien ne s'est passé comme prévu.

«Je me suis blessé avant toi et tu vas reprendre après moi...»

Dans les colonnes de L'Équipe , l'ancien joueur de l'OM aujourd'hui au Bayern Munich, Bouna Sarr, raconte une discussion qu'il a eu avec Valentin Rongier récemment : « Val m’avait expliqué son histoire. On avait plaisanté de ça ensuite, Val ironisait : ‘Je me suis blessé avant toi et tu vas reprendre après moi…’ » Victime d'une rupture du ligament croisé, l'ancien Marseillais sera effectivement de retour sur les terrains cette saison, à l'inverse de Rongier.

L'OM sous-estime sa blessure, Rongier consulte seul