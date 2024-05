Avant le choc, ce joueur de l’OM annonce du lourd

Jean de Teyssière

Ce jeudi soir, l'OM va disputer le match le plus important de sa saison. Après le match nul 1-1 face à l'Atalanta Bergame en demi-finale aller de la Ligue des Champions, les hommes de Jean-Louis Gasset doivent l'emporter en 90 ou 120 minutes, ou espérer remporter la séance de tirs au but. Pour la recrue hivernale marseillaise, Faris Moumbagna, le vestiaire est confiant avant d'aborder cette échéance.

L'OM est à un match de disputer une nouvelle finale de la Ligue Europa ! Six ans après celle jouée à Lyon en 2018 face à l'Atlético de Madrid (0-3), tout le peuple olympien attend de voir ses joueurs les amener à Dublin, le 22 mai prochain. Mais pour ça, il faudra se défaire de l'Atalanta Bergame ce jeudi. Au match aller qui s'était disputé au Vélodrome, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1-1.

«Il y a vraiment une option à prendre»

Recrue marseillaise arrivée en janvier dernier, l'attaquant camerounais, Faris Moumbagna est en train de peu à peu s'imposer dans son nouveau club. Interviewé par Le Parisien , le buteur de l'OM a évoqué le match à venir face à l'Atalanta Bergame : « La leçon est de continuer à jouer comme on a joué. On s’était bien préparé, on a su bien les gérer même si on s’est pris un but un peu tôt (11e, Scamacca). On a bien réagi et on s’est créé beaucoup d’occasions. Pour le retour, il y aura beaucoup de choses à faire, à corriger aussi, mais il y a vraiment une option à prendre même si le match se déroule chez eux. »

«Nous sommes confiants»