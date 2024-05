«Je n’ai jamais vu ça», l’OM a trouvé la perle rare

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant de devenir président de l'OM, Pablo Longoria a multiplié les postes dans le football, y compris celui de recruteur. Une fonction qu'il a notamment occupée à l'Atalanta, adversaire des Marseillais en demi-finale de Ligue Europa. Et Beppe Corti, qui avait côtoyé l'Espagnol à Bergame en a gardé un excellent souvenir.

Pablo Longoria a une carrière atypique dans le football. Il est effectivement l'un des rares président de club à avoir été recruteur ou directeur sportif par le passé. L'actuel patron de l'OM était d'ailleurs recruteur à l'Atalanta. Et Beppe Corti, qui était responsable du recrutement à l’Atalanta lorsque Pablo Longoria y était recruteur, de 2010 à 2013, ne tarit pas d'éloges pour le dirigeant espagnol.

«J’ai tout de suite compris qu’il était né pour ça»

« J’ai tout de suite compris qu’il était né pour ça, c’était une encyclopédie du foot, il connaissait tout et tout le monde. Au départ, je l’avais un peu mis à l’essai, je l’ai emmené avec moi voir des matches et j’observais comment il voyait les joueurs. Il a cette capacité à voir très vite les qualités et les défauts d’un joueur, et il regardait aussi le caractère, la personnalité », lance-t-il dans les colonnes de L’ÉQUIPE .

«C’est un personnage assez unique»