Le choc approche, le vestiaire de l’OM annonce du lourd

Axel Cornic

Alors que le Paris Saint-Germain a vu ses rêves se brises, l’Olympique de Marseille est le dernier club en lice dans une coupe européenne. Les hommes de Jean-Louis Gasset vont en effet disputer la demi-finale retour de Ligue Europa ce jeudi et Faris Moumbagna semble être déjà remonté à bloc.

C’est un rendez-vous très important qui approche. Largué en Ligue 1, l’OM doit tout miser sur la Ligue Europa pour espérer continuer à exister dans le football européen la saison prochaine. Et la tâche ne s’annonce pas simple, avec une demi-finale retour à Bergame, face à l’Atalanta.

L'OM chambre le PSG en plein match contre Dortmund ! https://t.co/XGKWqEKDgc pic.twitter.com/rQBZln78Bs — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

« Nous sommes confiants »

Sauveur de l’OM au tour précédent face à Benfica, Faris Moumbagna s’est projeté sur cette rencontre dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré. « Nous sommes confiants. On sait qu’on va aller montrer quelque chose là-bas. C’est une demi-finale retour, on va faire preuve de caractère » a expliqué l’attaquant de 23 ans.

« Rien à perdre et tout à gagner »