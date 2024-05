Il annonce un «miracle», mauvaise nouvelle pour l’OM ?

Axel Cornic

Joueur de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Sead Kolašinac a filé à la fin de son contrat vers l’Atalanta de Gian Piero Gasperini. Seulement quelques mois après il a retrouvé son ancien club, qu’il espère bien affronter ce jeudi pour se frayer un chemin jusqu’en finale de la Ligue Europa.

Avec l’élimination du PSG face à Dortmund, l’OM est le dernier espoir du football français dans les compétitions européennes. Mais les hommes de Jean-Louis Gasset devront affronter l’Atalanta sur leur terrain ce jeudi avec la demi-finale retour de Ligue Europa, après avoir fait match nul au Vélodrome (1-1).

« Je ne suis pas encore certain d'être présent, mais on va faire le max »

L’une des grandes questions est de savoir si l’OM retrouvera en face Sead Kolašinac, qui s’était blessé lors de la demi-finale aller. « Est-ce que je vais jouer ? Il faudrait plutôt demander ça au coach ! » a expliqué le défenseur de l’Atalanta, présent ce mercredi en conférence de presse. « On travaille avec le staff médical, j’aimerai revenir le plus rapidement possible. On a fait le max pour me ramener sur le terrain, je ne suis pas encore certain d'être présent demain, mais on va faire le max ».

« Peut-être qu’on va faire un miracle et récupérer Kolašinac »