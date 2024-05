Vente OM : McCourt choisit le boss de l’OM, c’est terminé pour l’Arabie Saoudite

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis les évènements du début de saison, l'avenir de Pablo Longoria semblait s'inscrire loin de l'OM. Néanmoins, le président marseillais a visiblement repris le dessus en interne puisque Frank McCourt a décidé d'évincer Stéphane Tessier avec lequel Pablo Longoria était en conflit. Un nouvel indice sur le fait que la vente du club semble assez lointaine.

Les rumeurs entourant la vente de l'OM se sont accélérées ces derniers mois et ont pris de l'ampleur durant toute la saison. Il faut dire qu'en parallèle, Pablo Longoria a longtemps été annoncé sur le départ, mettant ainsi un sérieux coup de frein au projet McCourt et renforçant en parallèle l'idée de l'arrivée de l'Arabie Saoudite. Cependant, selon les informations de Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC , Frank McCourt a décidé de se séparer de Stéphane Tessier qui était en froid avec Pablo Longoria. Preuve que l'Espagnol est bien de retour en force à l'OM.

Longoria reprend le pouvoir à l'OM

« Je ne sais pas si c’est nécessaire que Frank McCourt prenne la parole désormais. Je pensais que cette petite guerre en interne tiendrait jusqu’à la fin de la saison et obligerait l’actionnaire à mettre les choses au clair. Mais ce qui s’est tramé en coulisses ces 15 derniers jours, cela nous a donné des réponses. Pablo Longoria devrait s’inscrire dans la durée. Stéphane Tessier va quitter le club, avec qui il était en conflit. Ce sera fait en fin de saison. Le tandem fort c’est donc Longoria et Benatia », assure le journaliste sur le plateau de BFM Marseille avant de poursuivre.

«Le but est de remodeler l’effectif avec un Longoria focus sur un projet de 2-3 ans»