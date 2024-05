Vente OM : Nouvelle annonce de la presse anglaise !

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs années, le sujet revient sans cesse sur la table. Frank McCourt finira-t-il par vendre l'OM ? La question déchaine les passions et certains supporters se mettent à rêver de l'arrivée d'un nouvel investisseur pour concurrencer le PSG. Néanmoins, l'homme d'affaires américain n'aurait pas l'intention de céder son bien selon la presse anglaise.

Propriétaire de l'OM depuis le 17 octobre 2016, Frank McCourt se montre de plus en plus distant. L'homme d'affaires américain brille par son absence cette saison alors que son club a traversé plusieurs épisodes de crise. Cela alimente forcément les rumeurs de vente et d'une éventuelle reprise par l'Arabie saoudite. Mais alors, que compte réellement faire Frank McCourt avec l'OM ?

Mercato - OM : Un transfert à 10,5M€ bouclé grâce à Gasset https://t.co/G2kygJ8oPM pic.twitter.com/El0tVAefiO — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

McCourt n'est pas vendeur

Selon les informations du Guardian , le Bostonnais n'a pas l'intention de vendre son bien. En effet, Frank McCourt a déjà investi plus de 500M€ dans l'OM et il estime donc avoir la légitimé de conserver son club.

Sa société va réinjecter de l'argent

L'homme d'affaires se projette même dans le futur. D'après le tabloïd britannique, McCourt envisage, via sa sécurité McCourt Global, de prendre en charge futurs investissements. L'objectif est de se rapprocher du gratin européen, du moins de combler l'écart dans un premier temps.