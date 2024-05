Il vend la mèche avant le choc, l’OM est prévenu

Hugo Chirossel

Tenu en échec jeudi dernier à domicile (1-1), l’OM retrouvera l’Atalanta jeudi prochain en demi-finale retour de la Ligue Europa. À quelques jours de ce grand rendez-vous, Johann Crochet, spécialiste du football italien pour RMC, a expliqué ce à quoi devaient s’attendre les Olympiens. Ces derniers devront faire face à des Bergamasques qui ont soif de trophées.

Jeudi prochain, l’OM se déplacera sur la pelouse de l’Atalanta avec l’ambition d'obtenir son ticket pour la finale de la Ligue Europa, face à l’AS Rome ou au Bayer Leverkusen. Si Marseille aurait alors l’opportunité de se qualifier directement pour la Ligue des champions et de décrocher son premier trophée depuis 12 ans, c’est également le cas de la Dea .

«La priorité, c’est l’Europa League»

« Gasperini l’avait dit avant le match aller au Vélodrome : la priorité, c’est l’Europa League. La prochaine priorité, ce sera bien évidemment la finale de la coupe d’Italie, qui est aussi très importante pour un trophée », a expliqué Johan Crochet, spécialiste du football italien, dans Génération After sur RMC .

«Ils sont à la chasse aux trophées cette saison»