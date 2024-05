Un crack de l’OM déballe tout après l’exploit

Hugo Chirossel

Opposés au Stade de Reims, les U19 de l’OM se sont qualifiés pour la finale de la coupe Gambardella samedi (0-2). Une victoire obtenue grâce à des buts de Kélian Le Pironnec et Enzo Sternal. Ce dernier, grand artisan du succès de son équipe, a raconté son but après un joli raid solitaire.

« Voir qu’il y a des petits sur qui on peut s’appuyer, qui ont répondu présent, qui font une super saison et qui, en plus, vont aller jouer une finale, ça met vraiment en valeur le club . » Samedi, Medhi Benatia a salué la qualification des U19 de l’OM pour la finale de la coupe Gambardella, eux qui se sont imposés face au Stade de Reims (0-2).

OM : À Marseille, il a choqué son monde ! https://t.co/LTp1TOfQNE pic.twitter.com/J3TCGpav2T — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Sternal raconte son but

Après l’ouverture du score de Kélian Le Pironnec, Enzo Sternal a doublé la mise pour donner deux buts d’avance à l’OM après avoir éliminé deux défenseurs adverses. Auprès de La Provence , le numéro 10 marseillais a raconté son joli but.

«L'action d'avant, j'avais centré et le gardien avait anticipé»