Messi - Neymar : Trahi par le PSG, Mbappé avait lâché une bombe

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG va dire adieu à Kylian Mbappé, mais cela aurait pu intervenir bien plus tôt. En effet, en 2022, le Français voulait déjà quitter le club de la capitale. Le champion du monde avait accepté de rester, mais il voulait que Neymar et Lionel Messi quittent le club. Lors de la reprise, et alors que l'Argentin et le Brésilien étaient toujours à Paris, Mbappé avait prévenu son président qu'il envisageait un départ.

L'histoire d'amour entre Kylian Mbappé et le PSG aura donc duré sept ans. Une éternité dans le monde du football, mais il faut dire que le club de la capitale a tout tenté au fil des années pour garder son attaquant.

Mbappé ne voulait plus de Neymar et Messi

Le PSG a presque tout accordé à Kylian Mbappé pour essayer de le garder. En 2022, le champion du monde avait accepté de prolonger son contrat à Paris car on lui avait promis un mercato ambitieux et le fait d'être au centre du projet. Mais d'après les informations de L'Équipe , l'attaquant a vite déchanté quand il a vu que Neymar et Lionel Messi, étaient toujours au PSG, lors de la reprise de la saison 2022-2024. Cela avait alors conduit Mbappé à informer son président qu'il envisageait un départ prochainement.

Neymar et Messi sont partis, Mbappé va les imiter

Ce n'est finalement qu'à l'été 2023 que Neymar et Lionel Messi ont quitté le PSG. Mais il était trop tard pour Kylian Mbappé, qui avait alors déjà pris sa décision de quitter le PSG. Un choix notamment motivé par des promesses non tenues sur le mercato. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, cela va faire les affaires du Real Madrid, car c'est le club espagnol qui devrait être la prochaine destination du champion du monde 2018. L'annonce officielle pourrait tomber avant le début de l'Euro, mais surtout après la finale de la Ligue des champions.