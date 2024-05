L'OM plombé par la FFF ?

Arnaud De Kanel

Tombeurs du Stade de Reims samedi dans l'après-midi, les U19 de l'OM se sont qualifiés pour la finale de la Coupe Gambardella. Les minots retrouveront l'AS Nancy Lorraine en finale le 25 mai prochain mais ils pourraient être privé de trois éléments. La raison ? La FFF pousse pour que les joueurs concernés soient à l'Euro U17 qui débute cinq jours plus tôt...

L'OM est en finale de la Gambardella pour la troisième fois de son histoire. Grâce à leur victoire face au Stade de Reims, les U19 marseillais affronteront l'AS Nancy Lorraine le 25 mai prochain à la Décathlon Arena de Lille. Les Olympiens évolueront certainement dans un climat hostile étant donné que leur finale se jouera juste avant la finale de Coupe de France entre le PSG et l'OL, deux clubs rivaux de l'OM et dont les supporters seront en tribunes. En plus de cela, Christian Bracconi n'est pas sur de pouvoir compter sur tous ses joueurs.

Gasset : Il est prêt à snober l’OM ! https://t.co/CQoj1meGnO pic.twitter.com/q7urKY2e3O — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

La FFF pousse pour trois minots

Buteur samedi après un numéro en solitaire, Enzo Sternal pourrait en effet manquer cette rencontre au même titre que Darryl Bakola et Yanis Sellami selon La Provence . Les trois minots devraient être appelés par Jean-Luc Vannuchi pour disputer l'Euro U17. Problème, la compétition démarre le 20 mai, soit cinq jours avant la finale de la Gambardella. La FFF pourrait intervenir car elle donne la priorité aux compétitions internationales sur les clubs. L'OM risque donc d'être privé de trois éléments importants.

«Ça met vraiment en valeur le club»