Aubameyang - OM : Un raté qui vaut cher ?

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang est le monsieur plus de l’équipe de Jean-Louis Gasset ces dernières semaines de par ses contributions offensives pour l’OM. Néanmoins, face à l’Atalanta, Aubameyang a échoué dans sa quête du but si important pour la demi-finale retour de Ligue Europa à Bergame. Un constat clair que Bixente Lizarazu a dressé pour Téléfoot.

Jeudi soir, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas pu respecter son statut de M.Ligue Europa. Meilleur buteur de l’histoire de la compétition, l’attaquant de l’OM n’a pas trouvé le chemin des filets face à l’Atalanta bien qu’il ait été royalement servi par Amine Harit en première période de cette demi-finale aller de Ligue Europa.

«L'OM a raté sa chance au match aller»

Sa tentative du pied gauche a fui le cadre de Juan Musso. Cette occasion ratée du Gabonais n’a pas mis l’OM dans une position avantageuse en marge de la demi-finale retour à Bergame la semaine prochaine pour un ticket pour la finale de C3 à Dublin le 22 mai prochain. Et ce n’est pas Bixente Lizarazu qui dira le contraire. « L'OM a raté sa chance au match aller, parce que je pense qu'ils devaient gagner. Je pense notamment à cette occasion d’Aubameyang ».

«Au retour, ce sera plus difficile pour l’OM»