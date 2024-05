Marcelino enrage encore contre l’OM

Hugo Chirossel

Avant d’obtenir sa qualification face au Benfica Lisbonne et de se retrouver face à l’Atalanta en demi-finale, l’OM avait éliminé Villarreal en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Une élimination sur laquelle est de nouveau revenu Marcelino. Ce dernier, qui a quitté Marseille après y avoir passé deux mois en septembre dernier, semble avoir du mal à l’accepter.

Marcelino ne digère pas. Parti après seulement deux mois en septembre dernier, le technicien espagnol avait retrouvé l’OM en huitièmes de finale de la Ligue Europa, lui qui est désormais sur le banc de Villarreal. Une double confrontation remportée par les Olympiens, vainqueurs 4-0 à l’aller, avant de s’incliner au retour (3-1).

« On méritait la qualification »

« Je crois que le mot miracle enlève de l’importance au travail. Dans le foot, il y a peu de miracles et rien n’arrive sans le travail. On a montré ce soir qu’avec le travail, on a été très supérieurs à l’OM. Je pense qu’on méritait clairement plus de quatre buts ce soir et qu’on méritait la qualification. Dans le foot, il y a parfois un peu de chance mais si on s’était qualifiés, ça n’aurait pas été un miracle. Ça aurait été la récompense méritée du travail. Ils ont eu beaucoup plus de chance à l’aller que nous ce soir », avait déclaré Marcelino après le match retour face à l’OM.

« Ce ne sont pas toujours les meilleures équipes qui arrivent au bout »