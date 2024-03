OM : Marcelino pousse un coup de gueule !

Axel Cornic

Parti après seulement quelques matchs et pas vraiment dans le cœur des supporters, Marcelino a retrouvé l’Olympique de Marseille ce jeudi, pour le 8e de finale retour de la Ligue Europa. Et il a bien failli avoir sa revanche, puisque après une large défaite au match aller (4-0), ses joueurs sont passé tout près de faire l’exploit (3-1).

C’était très chaud ce jeudi soir, pour l’OM. Après l’énorme victoire du 8e de finale aller de Ligue Europa, tout le monde pensait que les hommes de Jean-Louis Gasset allaient passer le tour sans soucis. C’était sans compter sur le Villarreal de Marcelino, qui a bien failli faire un très mauvais coup à son ancien club.

« Le résultat cumulé sur l’ensemble des deux matchs est injuste »

Buteurs juste avant la mi-temps, les Espagnol se sont donnés les moyens de croire au miracle et il a fallu attendre la toute fin de rencontre pour voir Jonathan Clauss mettre à l’abri l’OM. « Je suis très fier de mes joueurs. Je suis aussi très reconnaissant. On a vu un très beau spectacle. Et à mon avis, le résultat cumulé sur l’ensemble des deux matchs est injuste » a déclaré Marcelino, lors de la conférence de presse d’après-match, ne digérant clairement pas cette nouvelle défaite en deux matchs contre les Marseillais.

« Sur l’ensemble des deux matchs, on méritait mieux »