Un joueur de l’OM pour accompagner Mbappé à Paris ?

A plusieurs reprises, Kylian Mbappé a clamé son envie de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Or, l'attaquant parisiein devrait se heurter au refus de son prochain club, à savoir le Real Madrid. Il existe tout de même un espoir et il pourrait être rejoint par un joueur de l'OM.

« J'ai toujours dit que les JO à Paris seraient un événement spécial et que je voulais y être. Est-ce que mon ambition a changé ? Non. La décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer. On ne m'a rien dit. Je suis arrivé à un moment de ma carrière et de ma vie où je prends plus de recul sur les situations. Si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé. Si je n'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire ». Le message est clair concernant Kylian Mbappé. L'attaquant veut faire les JO juste après l'Euro et nombreux sont ceux qui rêvent de faire partie de l'aventure à ses côtés. Même un joueur de l'OM rêve d'y être. Il s'agit de Jonathan Clauss.

«Ça me paraît très possible»

« C’est grâce à l’OM que tout pourra m’arriver. Un enchaînement Euro-JO ? Ça me paraît très possible si on me pose la question, mais aujourd’hui, ce n’est pas le cas », a reconnu le joueur de l'OM dans un entretien pour le JDD . Et alors que l'incertitude plane autour de l'éventuelle participation de Kylian Mbappé, Emmanuel Macron en a appelé à la bonne volonté des clubs ce dimanche.

«J'espère vraiment que tous les clubs européens vont laisser cette liberté à leurs joueurs»