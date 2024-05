Une star annonce quelque chose «d’exceptionnel» à l’OM !

Arnaud De Kanel

Au cœur d'une lutte acharnée pour la victoire en Ligue Europa, l'OM n'est plus qu'à deux matchs de remporter un trophée. Alors que cette campagne européenne représente un véritable souffle d'air frais pour le club phocéen, Jonathan Clauss est conscient qu'il y a quelque chose de grand à faire.

Malgré les remous et les secousses traversés tout au long de la saison, l'OM conserve l'espoir de sauver sa campagne, et pourquoi pas, de le faire en beauté. Sous la houlette de Jean-Louis Gasset, l'équipe phocéenne s'apprête à affronter une demi-finale retour d'Europa League, ravivant ainsi le rêve d'un triomphe continental, un exploit qui rappellerait la gloire de 1993, année où l'OM a soulevé la Coupe d'Europe des clubs champions. Bien que les bookmakers ne placent pas les Marseillais en tête des favoris, Jonathan Clauss veut y croire et marquer l'histoire.

«J’ai envie de goûter à la joie des équipes qui gagnent des trophées»

« On n’est pas au bout. Finir meilleur passeur de la compétition tout en la remportant, ça, ce serait une vraie fierté. J’ai envie de goûter à la joie des équipes qui gagnent des trophées. Celui-là serait exceptionnel », a déclaré l'international français dans les colonnes du JDD ce dimanche. Nombreux sont ceux qui y croient, à l'image d'Emmanuel Macron.

