OM : Un gros coup de gueule est poussé contre Longoria

8ème de Ligue 1 à l’arrivée, l’OM s’est consolé avec un beau parcours en Ligue Europa. Néanmoins, la saison des Phocéens n’aura clairement pas été à la hauteur des attentes. Pour Emmanuel Petit, la vision du président marseillais Pablo Longoria n’est clairement plus aussi claire que les années précédentes, alors que ce dernier a poussé un coup de gueule sur RMC ce samedi.

L’OM en aura déçu plus d’un. Malgré un mercato estival très ambitieux l’été dernier, la saison du club olympien n’aura pas été satisfaisante. Et si les Marseillais ont atteint le dernier carré de la Ligue Europa (demi-finale perdue face à l’Atalanta Bergame), la non-qualification de l’OM pour l’Europe la saison prochaine sonne comme un gros échec. Pour Emmanuel Petit, cette instabilité présente cette saison à Marseille se symbolise également par des erreurs de la part du président Pablo Longoria.

Présent au micro de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce samedi, le champion du monde 1998 a évoqué les erreurs du dirigeant espagnol. « Ce que je reproche à Pablo Longoria, c’est que j’ai compris sur les premières années ce qu’il essayait de faire parce qu’il n’y avait quasiment pas de moyens, et qu’il essayait d’attirer des joueurs avec deux bouts de ficelle pour essayer de faire des plus-values sur le marché des transferts, ça je l’ai compris. Mais l’instabilité, chronique, qu’il peut y avoir sur le banc de touche, ou sur le terrain ou encore dans le vestiaire, avec des mercato ou tu démarres à chaque fois un nouveau cyle… » .

