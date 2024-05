Mercato : Un entraîneur va sober l’OM, une date est annoncée

Hugo Chirossel

Priorité de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset, Paulo Fonseca est annoncé avec insistance du côté de l’AC Milan, qui s’est séparé de Stefano Pioli. Le technicien portugais est le favori pour devenir le prochain entraîneur des Rossoneri. En ce sens, les deux parties seraient proches d’un accord et l’annonce pourrait intervenir début juin.

Comme indiqué par Le 10 Sport , l’OM a rapidement jeté son dévolu sur Paulo Fonseca pour remplacer Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Un dossier rendu compliqué par l'intérêt de l’AC Milan pour le technicien portugais, qui arrive à la fin de son contrat avec le LOSC.

L’AC Milan en pole pour Fonseca

Ces derniers jours, Paulo Fonseca semble plus proche de devenir le prochain entraîneur de l’AC Milan que de l’OM. Les Rossoneri ont annoncé le départ de Stefano Pioli et il est leur priorité pour lui succéder. En ce sens, ils lui ont proposé un contrat de deux ans, plus une année supplémentaire en option.

Annonce début juin ?