Mercato : «Un canular» est révélé sur Cristiano Ronaldo

Après avoir résilié son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a pris la direction d’Al-Nassr, en Arabie Saoudite, en janvier 2023. Récemment, des rumeurs évoquaient un possible retour du quintuple Ballon d’Or en Europe, au Bayer Leverkusen, où il retrouverait son ancien coéquipier Xabi Alonso, ce que le club allemand aurait démenti.

Passé par le Sporting Portugal, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, Cristiano Ronaldo a quitté l’Europe il y a maintenant plus d’un an. Désormais âgé de 39 ans, l’international portugais a fait le choix de prendre la direction de l’Arabie Saoudite, où il s’est engagé avec Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo et Xabi Alonso réunis au Bayer ?

Arrivé en janvier 2023, Cristiano Ronaldo a encore un an de contrat avec le club saoudien, jusqu’en juin 2025. Mais récemment, des rumeurs à propos d’un possible retour du quintuple Ballon d’Or en Europe ont vu le jour. En effet, Xabi Alonso aimerait qu’il le rejoigne au Bayer Leverkusen.

« Un canular »