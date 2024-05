Mercato : Cristiano Ronaldo est attendu en Angleterre !

Thomas Bourseau

On connaît désormais le champion du monde incontesté des poids lourds de boxe : Oleksandr Usyk. Cristiano Ronaldo était sur place à Riyad samedi soir pour assister à cette nuit historique et a été invité par le promoteur de Tyson Fury en parallèle à rejoindre un grand club anglais : Arsenal. Voici sa réponse.

Samedi soir, à Riyad, avait lieu le combat d’unification des ceintures poids lourds. Tyson Fury et Olesandr Usyk ont fait le show sur les terres saoudiennes. L’Ukrainien aurait pu être sacré champion du monde incontesté avec la manière dès le neuvième round avec un KO avant que Fury ne se relève, mais a finalement été nommé champion aux points par décision des arbitres.

Cristiano Ronaldo était présent pour Fury-Usyk à Riyad

Une pléiade de stars étaient présentes sur place. Notamment Neymar et Cristiano Ronaldo qui ont été filmés pendant quelque temps en train d’échanger. Le quintuple Ballon d’or a entre autres discuté avec Frank Warren. Promoteur de Tyson Fury, Warren est également un fervent supporter d’Arsenal. Dimanche avait lieu l’ultime journée de Premier League décisive pour départager Manchester City et Arsenal pour le titre de champion d’Angleterre et Ronaldo a fait savoir à Frank Warren que ses Gunners n’iraient pas au bout.

Mercato - PSG : Mbappé va imiter Cristiano Ronaldo ? https://t.co/BF20tH47Si pic.twitter.com/syfxzqIuBf — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

Warren à Cristiano Ronaldo : «Nous t'attendons toujours à Arsenal»