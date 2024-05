Mercato - PSG : Ce transfert est déjà acté

Arnaud De Kanel

Le PSG surveille de près le marché français, avec une attention particulière portée sur Leny Yoro et Désiré Doué, tous deux âgés de 18 ans. Concernant le jeune milieu de terrain du Stade Rennais, le club breton serait déjà résigné à perdre sa pépite, ayant ainsi acté son transfert.

Le PSG semble de plus en plus intéressé par les jeunes talents de Ligue 1. Lors du dernier mercato estival, le club parisien avait déjà frappé un grand coup en recrutant Bradley Barcola, issu du centre de formation de l'OL. Et le pari pris par le PSG pour ce jeune ailier s'est révélé payant et il a donné des idées aux dirigeants parisiens.

Transferts - Real Madrid : Le PSG vide son sac sur Mbappé en privé https://t.co/lxX6Dr7Bnz pic.twitter.com/4fYQj3HaKH — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

Rennes va lâcher Doué

En ce sens, le PSG serait intéressé par le profil de Désiré Doué. Selon Abdellah Boulma, le Stade Rennais se préparerait même à perdre son joueur, qui se retrouve courtisé par Manchester United, Arsenal, Tottenham, Leverkusen, le Bayern Munich et Dortmund.

Doué n'est pas dans les plans pour cet été