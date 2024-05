EXCLU - Mercato : Le PSG hors course pour ce crack de Ligue 1

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Si le PSG s’active sur plusieurs dossiers en Ligue 1 comme Leny Yoro (LOSC) ou Rayan Cherki (OL), il n’existe à ce jour aucune démarche parisienne pour le jeune Désiré Doué. Selon nos informations, Luis Campos n'a pas coché le nom du Rennais sur ses tablettes pour cet été.

Comme depuis deux ans, le PSG souhaite poursuivre sa campagne de recrutement autour de jeunes talents prometteurs en capacité de devenir des tops joueurs mondiaux. A l’image de Nuno Mendes (21 ans), Warren Zaïre-Emery (18 ans), Bradley Barcola (21 ans) ou encore Gonçalo Ramos (21 ans), Paris aspire à construire un effectif dans le temps pour aller chercher cette fameuse Ligue des Champions. Pour cela, le recrutement de Luis Campos s’orientera, une nouvelle fois, vers la quête de nouveaux talents. Et la Ligue 1 reste un vivier fortement apprécié par le club de la capitale.

EXCLU @le10sport : Les toutes dernières infos du dossier Mikautadze ▶️ Metz songe à lever l’option d’achat (autour de 13 M€) pour envisager une revente à l’été >20M€ ▶️ OL et LOSC déjà positionnés. Monaco en embuscade👉🏻https://t.co/SvsQ8Aart0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 21, 2024

Désiré Doué n’est pas dans les plans

Parmi les talents cités comme des cibles potentielles du PSG, on retrouve l’épatant Désiré Doué, qui casse la baraque avec Rennes. Si son profil séduit évidemment les dirigeants parisiens, le Français de 18 ans ne fait pas partie des plans estivaux du PSG. Selon nos informations, Désiré Doué n’est pas un dossier travaillé par Luis Campos, contrairement aux rumeurs des dernières semaines.

Yoro, priorité n°1

Après avoir confié la gestion de ses intérêts à Moussa Sissoko, Désiré Doué semble promis à un été agité et très probablement à un grand transfert. Mais le PSG ne sera pas de la partie. En revanche, Paris concentre une grande partie de son énergie pour le jeune Leny Yoro. Comme révélé par le10sport.com cet hiver, le défenseur lillois est une grande priorité pour Luis Campos et Luis Enrique. Et le dossier avance dans le bon sens…