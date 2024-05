Mercato : Le PSG annonce du lourd pour Barcola

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a arraché Bradley Barcola à l'OL. Monté en puissance au fil de la saison, le crack de 21 ans est devenu un titulaire indiscutable à Paris. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique s'est enflammé pour les débuts de Bradley Barcola au PSG, affirmant qu'il allait continuer à faire le plus grand bonheur du club à l'avenir.

Très performant sous les couleurs de l'OL lors de la saison 2022-2023, Bradley Barcola a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a déboursé environ 45M€ pour boucler son transfert l'été dernier. Bradley Barcola ayant signé un contrat de cinq saisons à Paris.

Mbappé : Son retour est annoncé, quelle décision doit prendre le PSG ? https://t.co/CWFFU6thxy pic.twitter.com/Szz44wT3HW — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

Luis Enrique voit les choses en grand avec Barcola

Depuis son arrivée au PSG, Bradley Barcola progresse à vitesse grand V. Et aujourd'hui, le crack de 21 ans est devenu un titulaire à part entière à Paris. Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi après-midi, Luis Enrique n'a pas tari d'éloges à l'égard de Bradley Barcola. En effet, le coach du PSG a affirmé que son numéro 29 faisait forte impression depuis sa signature, et qu'il allait continuer d'apporter beaucoup à son équipe à l'avenir. Un message qui laisse d'ailleurs entendre que Bradley Barcola sera toujours au PSG la saison prochaine.

«Il apporte déjà aujourd'hui et apportera encore demain»