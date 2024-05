Mercato - PSG : Le boss fait une ultime demande à Mbappé

Alexis Brunet

Ce samedi 25 mai, l'aventure entre le PSG et Kylian Mbappé va définitivement prendre fin. En effet, l'attaquant va disputer son dernier match avec le club de la capitale, à savoir la finale de Coupe de France face à l'OL. Mais après ça, le champion du monde devra encore négocier certains points avec Nasser Al-Khelaïfi. Le président parisien a notamment bon espoir de voir le Français renoncer à certaines primes supplémentaires.

Kylian Mbappé sera peut-être un peu ému ce samedi soir, au moment d'entrer sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy. Non pas parce qu'il y a un trophée à aller chercher, mais plutôt parce que le champion du monde va disputer son dernier match avec le PSG, après sept ans à Paris. En effet, après la finale de la Coupe de France face à l'OL, l'attaquant aura fini, peut-être en beauté, son aventure avec le club de la capitale. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le capitaine de l'équipe de France devrait par la suite prendre la route du Real Madrid.

Des derniers mois compliqués à Paris

D'un certain point de vue, ce départ du PSG de Kylian Mbappé pourrait être également vu comme une délivrance pour l'attaquant. Au cours de ses derniers mois sous le maillot parisien, il avait vu son statut évoluer. Arrivé au club l'été dernier, Luis Enrique n'avait pas hésité à bousculer le Français et à régulièrement le mettre sur le banc au coup d'envoi ou bien à le faire sortir en cours de match. De plus, le champion du monde faisait régulièrement l'objet de critiques de la part de certains observateurs, plus ou moins justifiées.

Al-Khelaïfi doit encore négocier avec Mbappé