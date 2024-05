OM : Une offre est partie, Paulo Fonseca va craquer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé comme la priorité de l'OM pour remplacer Jean-Louis Gasset, Paulo Fonseca est également convoité de façon insistante par l'AC Milan. Le club lombard, qui vient d'officialiser le départ de Stefano Pioli, va passer concrètement à l'attaque pour convaincre l'actuel coach du LOSC, clairement pas insensible à cette approche.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Paulo Fonseca est la grande priorité de l'OM pour remplacer Jean-Louis Gasset. Cependant, la complexité de cette piste, rendue quasiment inaccessible par l'absence de qualification européenne, pousse le club phocéen à activer d'autres dossiers à l'image de celui menant à Sergio Conceiçao. Pablo Longoria a d'ailleurs déjà rencontré le coach du FC Porto. Il faut dire que l'AC Milan semble avoir pris une longueur d'avance pour la signature de Paulo Fonseca.

Mercato : Son clan annonce un dernier défi avant d’entraîner l’OM ! https://t.co/lpJ50BTEzS pic.twitter.com/XSGeSnqVKu — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

L'AC Milan annonce le départ de Pioli...

D'ailleurs, le club lombard a passé la première étape en annonçant le départ de Stefano Pioli. « L’AC Milan tient à remercier avec affection Stefano Pioli, et tout son staff, pour avoir dirigé l’équipe première pendant ces cinq années, en obtenant un Scudetto qui restera inoubliable et pour avoir ramené Milan dans les compétitions européennes les plus importantes », peut-on lire dans le communiqué milanais. Place donc à la seconde étape, celle de l'offensive pour Paulo Fonseca.

... et dégaine une offre pour Fonseca