Mercato : Surprise, il va entraîner Mbappé ?

Hugo Chirossel

À la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé prendra la direction du Real Madrid, où il évoluera sous les ordres de Carlo Ancelotti, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026. Mais les Merengue auraient déjà des vues sur un autre entraîneur, qui pourrait débarquer dès 2025.

Ce samedi soir, Kylian Mbappé va disputer son dernier match sous les couleurs du PSG, en finale de la Coupe de France face à l’OL. Le capitaine de l’équipe de France prendra ensuite la direction du Real Madrid et sera alors entraîné par Carlo Ancelotti, prolongé jusqu’en juin 2026 en décembre dernier.

Mercato - PSG : Le boss fait une ultime demande à Mbappé https://t.co/rxekJf3nv2 pic.twitter.com/XSyGxxl7pa — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

Xabi Alonso futur entraîneur du Real Madrid ?

Mais d’après les informations de Relevo , un changement d’entraîneur pourrait s’opérer au Real Madrid en 2025. En ce sens, ce serait Xabi Alonso qui serait l'heureux élu. C’est en tout cas ce qui se serait murmuré mercredi soir dans les couloirs de l’Aviva Stadium, théâtre de la finale de la Ligue Europa remportée par l’Atalanta face au Bayer Leverkusen (3-0).

Xabi Alonso favori pour succéder à Ancelotti