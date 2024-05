Mercato - OM : Benatia à l’origine d’un coup de théâtre pour Beye ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'il vient tout juste de quitter le Red Star, Habib Beye s'est positionné pour le poste d'entraîneur de l'OM. L'ancien capitaine du club marseillais a envoyé sa candidature, alors que Pablo Longoria penche plutôt pour des coachs étrangers. Mais la présence de Mehdi Benatia pourrait bien relancer ce dossier. Explications.

Pour trouver son nouvel entraîneur, Pablo Longoria cherche plutôt à l'étranger. Après avoir exploré la piste Paulo Fonseca (LOSC), le président de l'OM souhaite attirer l'un de ses compatriotes : Sergio Conceiçao. Comme annoncé par le 10Sport.com, le coach du FC Porto a eu l'occasion de s'entretenir avec Longoria. Mais selon Mathieu Grégoire, Conceiçao privilégie un club qui disputera la Ligue des champions. Alors il n'est pas impossible de voir l'OM se jeter sur un profil moins claquant ou moins expérimenté. Certains coachs ont envoyé leur candidature comme Habib Beye. « Si des gens pensent que je me place à l’OM, allez-y, dites-le. (Rires.) Ça ne me dérange pas du tout. Mais heureusement que si demain l’OM se manifeste, j’irais. C’est le club qui m’a le plus donné d’émotions, depuis mon enfance. J’en ai été le capitaine. Si l’OM m’appelle, mais j’y vais en courant ! Je n’ai aucun problème à le dire » avait confié le technicien dans les colonnes de L 'Equipe .

Ce n'est pas terminé pour Beye ?

Selon Mathieu Grégoire, Beye aurait, tout à fait, sa place sur le banc de l'OM la saison prochaine. « Beye peut plaire dans un schéma de groupe et de projet redimensionné. Si l’OM était qualifié pour la Ligue des champions, Beye ne venait pas » a confié le journaliste de L'Equipe. Dire que Beye est une priorité de Longoria serait mentir. Par contre, il est vrai que Mehdi Benatia apprécie fortement les coachs français. L'ancien international marocain est, par exemple, à l'origine de l'arrivée de Jean-Louis Gasset en février dernier.

Benatia pourrait jouer un rôle dans ce dossier