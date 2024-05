«Un exploit historique», il lance un avertissement à l’OM

Hugo Chirossel

Jeudi prochain, l’OM se déplacera sur la pelouse de l’Atalanta, en demi-finale retour de la Ligue Europa. Une rencontre évoquée par Gian Piero Gasperini lundi soir, après la victoire de son équipe face à la Salernitana. Le technicien italien s’est dit confiant à trois jours d’affronter Marseille, contre qui il veut réaliser un exploit historique, celui d’atteindre la finale de la C3.

L’OM a pu recharger les batteries. Afin de préparer au mieux leur demi-finale retour de Ligue Europa jeudi prochain face à l’Atalanta, les Olympiens n’ont pas joué en championnat ce week-end, contrairement aux Bergamasques. Lundi soir, la Dea était en déplacement sur la pelouse de la Salernitana (1-2), pour le compte de la 35e journée de Serie A.

« Nous avons la confiance pour atteindre la finale »

Après la victoire de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini a évoqué le match retour face à l’OM, annonçant les absences de Sead Kolasinac et Emil Holm. Le technicien italien a affiché sa confiance avant de recevoir Marseille : « L’OM plus fort à domicile ? En effet, ils ont un facteur terrain incroyable, enviable. J'ai rarement vu un stade avec cette force, ce qui donne plus d'élan à l'équipe, mais je m'attends à un match où il faudra faire attention. Nous avons la confiance pour atteindre la finale, ce serait un résultat extraordinaire, nous devons être bien . »

« La finale serait un exploit historique »