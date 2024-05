Vente OM : La presse anglaise vend la mèche

Thibault Morlain

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt a régulièrement répété qu'il n'avait pas l'intention de vendre le club phocéen. Pourtant, les rumeurs disant le contraire se multiplie, certains annonçant même une officialisation imminente pour la vente de l'OM. Il n'en serait finalement rien puisque McCourt aurait des plans sur le long terme avec Marseille.

Le feuilleton de la vente de l'OM n'en finit plus de faire parler et cela dure depuis des mois, même des années. Aujourd'hui, Frank McCourt est le patron du club phocéen, mais voilà qu'il pourrait prochainement passer la main, notamment aux Saoudiens. Il a pourtant été répété à plusieurs reprises que McCourt n'avait pas l'intention de partir et en Angleterre, on confirme d'ailleurs cette version.



McCourt sur le long terme à l'OM ?

Selon les informations du Guardian , l'avenir de l'OM devrait visiblement s'écrire avec Frank McCourt à sa tête. En effet, le média britannique fait savoir que malgré toutes les rumeurs annonçant le départ de l'Américain prochainement, McCourt est investi sur le long terme à l'OM.

De nouveaux investissements à prévoir ?

Il a d'ailleurs été précisé que Frank McCourt pourrait à nouveau mettre la main au portefeuille pour l'OM. Après avoir déjà énormément investi, l'Américain pourrait rallonger la note afin de tenter de combler l'écart entre le club phocéen et le PSG ainsi que les autres grands clubs européens.