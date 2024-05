L'OM dévoile son plan pour ce buteur

Alexis Brunet

Jeudi soir, l'OM défie l'Atalanta Bergame pour une place en finale de Ligue Europa. Face aux Italiens, le club phocéen devra notamment se méfier de Gianluca Scamacca. Le buteur avait fait très mal aux Marseillais au match aller et il avait d'ailleurs inscrit un but. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset a donné la recette pour le contrôler au mieux.

Cette saison, la France avait l'opportunité de placer deux clubs en finale de Coupe d'Europe. Malheureusement, cela ne s'est pas fait pour le PSG en Ligue des champions, mais cela est toujours possible pour l'OM en Ligue Europa. Pour y arriver, les Marseillais devront venir à bout de l'Atalanta Bergame, après avoir concédé le match nul à l'aller, 1-1.

Scamacca avait été buteur pour Bergame

Si l'OM veut avoir une chance de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa, il faudra faire très attention à Gianluca Scamacca. L'ancien joueur de West Ham est le danger numéro 1 du club italien. Le buteur avait d'ailleurs trouvé le chemin des filets au match aller, peu de temps avant que Chancel Mbemba ne remettent les deux équipes à égalité.

Gasset explique comment stopper Scamacca