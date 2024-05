OM : Grande nouvelle pour Jean-Louis Gasset !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Contraint de bricoler ces dernières semaines, Jean-Louis Gasset a vu l’infirmerie se vider et pourra compter sur groupe presque au complet pour le déplacement sur la pelouse de l’Atalanta. Après avoir récupéré Jonathan Clauss ou encore Samuel Gigot, l’entraîneur de l’OM pourrait également compter sur Bamo Meïté jeudi pour la demi-finale de Ligue Europa.

Jean-Louis Gasset savoure, l’infirmerie de l’OM se vide au fil du temps. Pour la réception de l’Atalanta, l’entraîneur phocéen a pu compter sur Jonathan Clauss, Quentin Merlin, Ismaïla Sarr, Emran Soglo et Murillo, absents ces dernières semaines. « On en a ce soir qui débutaient et qui ne pouvaient jouer qu’une heure, que ce soit Clauss ou Sarr , confiait Jean-Louis Gasset après la demi-finale de Ligue Europa contre la formation italienne. On va récupérer Gigot, qui était suspendu, et Meïté. On va pouvoir avoir un effectif plus conséquent que ces derniers temps ».



Il annonce une mauvaise nouvelle, l’OM se frotte les mains https://t.co/1iRFU1HXSB pic.twitter.com/06hpallIQA — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

Bamo Meïté présent jeudi ?

Comme Jean-Louis Gasset l’a reconnu, Bamo Meïté pourrait figurer dans son groupe pour le déplacement de l’OM à Bergame. Victime d’une grosse blessure à une cheville mi-mars, le défenseur central devait retrouver l’entraînement dimanche et prétend à une place dans le groupe pour jeudi.

Gigot retrouve l’Europe

Samuel Gigot, suspendu à l’aller, va également retrouver la Coupe d’Europe après sa blessure à l’épaule. Le défenseur phocéen n’est plus apparu dans la compétition depuis le 18 avril, et la qualification décrochée sur la pelouse de Benfica.