OM - Gasset : «Une girouette», Galtier fait une annonce et prend cher !

Ce samedi, Christophe Galtier a reconnu avoir refusé les avances de l’OM après son passage au PSG, évoquant le moment « le plus difficile » de sa carrière. Une prise de parole qui a fortement agacé Jérôme Rothen, interpellant dans son émission l’entraîneur de 57 ans qu’il juge malhonnête.

Alors que l’OM est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder à Jean-Louis Gasset, le nom de Christophe Galtier revient sur la table. Officiant aujourd’hui après son départ du PSG, l’entraîneur a une histoire particulière avec le club phocéen, où il a débuté sa carrière de joueur. Malgré cet attachement, le principal intéressé a reconnu samedi dans un entretien accordé à L’Équipe avoir refusé de prendre la succession de Marcelino à Marseille en septembre, « le moment le plus difficile de (s)a carrière » selon lui, sans écarter une arrivée future. Une sortie qui ne passe pas auprès de Jérôme Rothen.

« Tu déconnes »

Dans son émission, l’ancien joueur du PSG s’est lâché au sujet de Christophe Galtier, lui reprochant cette déclaration pour l’OM. « Tu déconnes, parce que lorsque tu es arrivé au Paris Saint-Germain, on sait très bien ce que t’as pu dire aux supporters, dirigeants et joueurs du PSG, comme quoi il n’y avait que Paris qui était dans sa tête, qu’il n’y avait aucun autre club, qu’en étant Marseillais, s’il y en avait bien un qui n’était pas plus amoureux que ça de l’OM c’est lui (…), c’est la réalité, c’est ce qu’il m’a dit aussi », a lancé Jérôme Rothen.

« Tu as été une girouette »