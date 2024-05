OM : Coup dur pour ce joueur de Gasset, il vient en aide au vestiaire

Arnaud De Kanel

Victime d'une grosse entorse de la cheville à l'entrainement, Bamo Meïté a manqué plus d'un mois de compétition. Un véritable coup dur pour le défenseur central ivoirien qui participe tout de même indirectement à la suite du parcours de ses coéquipiers en championnat mais surtout en Ligue Europa. En effet, à sa manière, Meïté vient en aide au vestiaire olympien en transmettant de «la force».

Devenu de plus en plus important au fil des rencontres, Bamo Meïté a connu un coup d'arrêt fin mars en se blessant gravement à la cheville. L'international ivoirien a donc manqué plusieurs rencontres dont celles de Ligue Europa, compétition dans laquelle l'OM réalise des matchs mémorables. Or, malgré son absence, il n'a pas lâché ses coéquipiers.

OM : Un retour surprise est annoncé avant le choc ! https://t.co/XGJ4xx3FHu pic.twitter.com/ylH2TiLwFC — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

«Je veux leur communiquer toute la rage que je ne peux pas mettre sur le terrain»

« J’essaie de leur transmettre beaucoup de force. Je suis un jeune joueur dans le vestiaire, j’ai une bonne relation avec tout le monde. Je veux leur communiquer toute la rage que je ne peux pas mettre sur le terrain. C’est un bon moyen d’évacuer la frustration… même si quand tu es dans le vif du sujet, tu ne la ressens pas trop », a reconnu Bamo Meïté pour La Provence . L'ambiance du Vélodrome lui permet même d'oublier qu'il est blessé.

«Tu deviens leur premier supporter et tu ne penses plus trop à toi»