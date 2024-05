OM : «Un choc mental», il balance sur son calvaire

Arnaud De Kanel

L'OM n'est pas épargné par les pépins physiques cette saison et Bamo Meïté en a fait les frais. Le défenseur central ivoirien de 22 ans a connu la première vraie grosse blessure de sa carrière, lui qui est éloigné des terrains depuis le mois de mars. Un véritable «choc mental» pour l'ancien lorientais.

Une incroyable malédiction s'abat sur l'OM depuis le lancement de cette saison 2023-2024. Les Olympiens enchainent les blessures, certainement à cause de la mauvaise préparation estivale sous la houlette de Marcelino et de son staff comme certains joueurs l'ont pointé du doigt. En mars, durant la trêve, c'est Bamo Meïté qui a été touché à l'entrainement. Victime d'une très grosse entorse de la cheville, le joueur prêté par le FC Lorient a manqué plus d'un mois de compétition, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Pas facile à vivre forcément.

Mercato - OM : Le coup de gueule d’Habib Beye sur son avenir https://t.co/TNwAMQxiy0 pic.twitter.com/MecvyvPcA8 — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

«Ça a été un peu un choc mental»

« Ça a été compliqué mentalement, d’autant plus que je n’ai pas l’habitude de me blesser. Ça a été un peu un choc mental. Déjà parce que ça signifiait que j’allais louper la coupe d’Europe, des grands matches contre des grandes équipes. On joue au foot pour ces moments. Et puis, ça tombe à un moment où mes partenaires avaient besoin de moi », a concédé Bamo Meïté dans un entretien pour La Provence . Cette blessure lui a permis de découvrir une nouvelle facette de la vie de footballeur professionnel.

«Ce coup d’arrêt est rageant»