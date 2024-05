Snobé, un joueur de l'OM règle ses comptes avec Gasset

Arnaud De Kanel

Comme tous les joueurs ivoiriens, Bamo Meïté rêvait de participer à la CAN dans son pays. Or, le défenseur de l'OM n'avait pas été retenu par le sélectionneur de l'époque qui n'est autre qu'un certain Jean-Louis Gasset qu'il a retrouvé dans la cité phocéenne mi-février. Il a donc pu avoir quelques explications sur sa non-sélection.

Le 11 février dernier, la Côte d'Ivoire remportait la CAN à domicile au terme d'un parcours totalement fou auquel n'avait pas participé l'Olympien Bamo Meïté, pourtant éligible et international dans le passé. Jean-Louis Gasset, alors sélectionneur des Éléphants , avait décidé de s'en passer, ignorant sans doue qu'il retrouverait le défenseur à l'OM un mois plus tard. Forcément, le sujet est revenu sur la table entre les deux hommes qui ont pu s'expliquer.

«On en a parlé vaguement»

« On en a parlé vaguement. Ça fait partie du jeu. Il y avait beaucoup de candidats pour intégrer la liste. Le coach m’a dit qu’au départ j’en faisais partie. Il y a eu beaucoup d’indécision. Et, au final, je n’ai pas fait partie de l’aventure. Si j’avais eu un peu plus de temps de jeu en club, j’aurais peut-être été convoqué… Mais bon, c’est la vie » , a reconnu Bamo Meïté dans un entretien accordé à La Provence . Il rêvait de participer à cette CAN, encore plus après cette issue heureuse pour ses compatriotes. Le défenseur de l'OM ne perd pas espoir de retrouver les Eléphants au plus vite, notamment pour la prochaine Coupe du monde.

«Avec le coach Émerse (Faé), ça donne envie d’y être»